इस लिहाज से करीब 90 फीसदी तारांकित सवालों पर सदन में मौखिक सवाल-जवाब नहीं हो पाएंगे। सत्र की खास बात यह है कि सरकार को केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि अपने ही विधायकों के सवालों का सामना करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विभागों से जवाब मांग रहे हैं। ऐसे में सदन में सरकार के सामने दोहरी चुनौती होगी। एक तरफ विपक्ष सरकार के तीन साल के कार्यकाल और चुनावी वादों पर जवाब मांगेगा, दूसरी तरफ सत्तापक्ष के विधायक स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं को उठाएंगे।