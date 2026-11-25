अदालत में पेशी के बाद अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच करीब दो घंटे तक बहस हुई। ईडी ने आवेदन में हिमांशु पर प्रमोटरों से 15 करोड़ रुपए लेने और बाद में हवाला के जरिए किस्तों में बड़ी रकम प्राप्त करने का आरोप लगाया। एजेंसी ने सौरभ चंद्राकर के बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि हिमांशु आपराधिक मामलों में राहत दिलाने का भरोसा देता था और कथित तौर पर कहता था कि अधिवक्ता और जज साहब से बात हो चुकी है। विश्वास जीतने के लिए उसने गिरिश तलरेजा की गिरफ्तारी की जानकारी भी पहले दे दी थी।