प्रस्तावित संशोधनों में सबसे बड़ी चौड़ाई एमआर-44 की सामने आई है। डूमरतराई से धमतरी मार्ग होते हुए बोरियाकला, डूंडा और भाठागांव की ओर जाने वाले इस मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर से बढ़ाकर 75 मीटर करने का प्रस्ताव है। यह मार्ग आगे निवेश क्षेत्र की सीमा तक जाता है। शंकरनगर में एमआर-03 से शुरू होकर एमआर-02 के समानांतर रेलवे लाइन के दूसरी ओर, लाभांडी और जोरा होते हुए निवेश क्षेत्र की सीमा पार कर महासमुंद की ओर जाने वाला यह मार्ग भी महत्वपूर्ण है। एमआर-01 में गुढिय़ारी अंडरपास से फाफाडीह, बिलासपुर मार्ग, पंडरी और बलौदाबाजार मार्ग की ओर जाने वाले हिस्से शामिल हैं। इसकी प्रस्तावित चौड़ाई 50 मीटर रखी गई है।