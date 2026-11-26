छत्तीसगढ़ में सचिवालय स्तर पर फेरबदल (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में सचिवालय स्तर पर एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य शासन ने तीन उप सचिव स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए उनकी नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की ओर से बुधवार, 25 नवंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, दो अधिकारियों को नए विभागों में पदस्थ किया गया है, जबकि एक महिला अधिकारी को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगी। इस फेरबदल के बाद पशुधन विकास एवं मछली पालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में उप सचिव स्तर की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ मार्टिन लकड़ा का विभाग बदल दिया गया है। उन्हें अब पशुधन विकास तथा मछली पालन विभाग में उप सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। इस बदलाव के बाद धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारी को सौंप दी गई है। शासन के आदेश में उनकी नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू करने का उल्लेख किया गया है।
इसी प्रशासनिक फेरबदल के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत रोमन कुमार गंगाकचूर को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अब धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग में उप सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। इससे पहले वे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उनके विभाग में बदलाव करते हुए धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस फेरबदल में तीसरी अधिकारी क्लेमेंटीना लकड़ा हैं। वे सामान्य प्रशासन विभाग के कक्ष क्रमांक-4 में उप सचिव के रूप में पदस्थ हैं। शासन ने उनके वर्तमान दायित्वों में कोई बदलाव किए बिना उन्हें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसका मतलब है कि क्लेमेंटीना लकड़ा सामान्य प्रशासन विभाग में अपने मौजूदा कार्यों के साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।
अधिकारी का नाम पहले की पदस्थापना नई जिम्मेदारी
मार्टिन लकड़ा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग पशुधन विकास एवं मछली पालन विभाग
रोमन कुमार गंगाकचूर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
क्लेमेंटीना लकड़ा सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष क्रमांक-4 वर्तमान दायित्वों के साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार
यह प्रशासनिक आदेश महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश पर अवर सचिव मनराखन भुआर्य के हस्ताक्षर हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीनों अधिकारियों की नवीन पदस्थापना अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक की गई है। साथ ही यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस फेरबदल के बाद राज्य सचिवालय के तीन महत्वपूर्ण विभागों में उप सचिव स्तर पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है। अब संबंधित अधिकारी अपने नए विभागों में निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
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