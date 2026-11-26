यह प्रशासनिक आदेश महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश पर अवर सचिव मनराखन भुआर्य के हस्ताक्षर हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीनों अधिकारियों की नवीन पदस्थापना अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक की गई है। साथ ही यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस फेरबदल के बाद राज्य सचिवालय के तीन महत्वपूर्ण विभागों में उप सचिव स्तर पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया गया है। अब संबंधित अधिकारी अपने नए विभागों में निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।