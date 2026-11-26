Mahadev Betting Scam: महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क की जांच के दौरान मिल रहे अलग-अलग दावों ने जांच एजेंसियों के सामने नई उलझन पैदा कर दी है। हालांकि अब तक की छानबीन के दौरान सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा सिंडिकेट का संचालन करने के इनपुट मिले है। वहीं दूसरी ओर शुभम सोनी खुद को पूरे नेटवर्क का मालिक बताने पर रवि और शुभम की तलाश चल रही है। दोनों को पकड़े जाने पर इस खेल और पर्दे के पीछे छिपकर संचालन करने वालों का खुलासा होगा।