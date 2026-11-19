हालांकि फसल बीमा का लाभ नहीं लेने वाले किसानों के सामने आपदा में नुकसान के बाद आरबीसी 6-4 के तहत भी मुआवजा हासिल करने क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अब तक की स्थिति में देखा जाए तो बीमा का लाभ लेने से रकबा में कटौती होने के भय से जिले में सिर्फ 1079 किसानों ने फसल नुकसान को लेकर क्लेम किया है जिसमें से 67 किसानों का क्लेम सर्वे रिपोर्ट पूरी करने के बाद स्वीकृत किया गया है। शेष किसान दोनों ही योजना में क्लेम नहीं करना चाह रहे हैं इसके पीछे प्रमुख कारण फसल बीमा ओर आरबीसी 6-4 में मिलने वाली राशि से किसानों को फसल का लागत न मिल पाना बताया जा रहा है।