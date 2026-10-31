प्लांट पहुंचने के बजाय ईंट भट्ठों में बिक गया 24 टन कोयला, रायगढ़ पुलिस ने बिहार से पकड़ा आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी बिहार के रोहतास जिले में अपने गांव में छिपा हुआ है। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने विशेष टीम को बिहार भेजने के निर्देश दिए। सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम बिहार पहुंची। स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने के बाद टीम ने घेराबंदी कर आरोपी ललन कुमार पासवान (57), निवासी अमरथा, थाना काराकाट, जिला रोहतास को हिरासत में ले लिया। इसके बाद आरोपी को विक्रमगंज स्थित सक्षम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की। फिर टीम उसे लेकर रायगढ़ पहुंची।