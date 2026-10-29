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BREAKING: छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! सरकारी बारदाना गोदाम में लगी आग, धान खरीदी की बोरियां जलकर खाक

Surri Village Fire: रायगढ़ के सुर्री गांव स्थित सरकारी बारदाना गोदाम में भीषण आग लगने से धान खरीदी के लिए रखी बड़ी संख्या में जूट की बोरियां जल गईं। दमकल विभाग और प्रशासन की टीम आग बुझाने में जुटी है।
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रायगढ़

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Shradha Jaiswal

Updated: 29 Oct 2026, 2:35 PM IST

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BREAKING: छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा!(photo-AI)

BREAKING: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सुर्री गांव में स्थित सरकारी बारदाना गोदाम में 29 अक्टूबर 2026 को भीषण आग लग गई। गोदाम में धान खरीदी के लिए बड़ी संख्या में सरकारी बारदाने यानी जूट की बोरियां रखी हुई थीं। आग की चपेट में आने से भारी मात्रा में बारदाने जलकर खाक हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

Raigarh Fire News: सुर्री गांव के सरकारी गोदाम में लगी आग

जानकारी के अनुसार, रायगढ़ जिले के सुर्री गांव में स्थित सरकारी बारदाना गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में धान खरीदी के लिए इस्तेमाल होने वाली जूट की बोरियां रखी थीं। आग तेजी से फैलने के कारण बड़ी संख्या में बारदाने इसकी चपेट में आ गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में भारी नुकसान होने की आशंका है।

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां

गोदाम में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए गए। आग बुझाने के दौरान गोदाम में रखे बारदानों को हुए नुकसान का आकलन भी महत्वपूर्ण होगा।

धान खरीदी की तैयारियों पर पड़ सकता है असर

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए बारदानों की उपलब्धता जरूरी होती है। ऐसे में सरकारी गोदाम में बड़ी संख्या में बारदानों के जलने से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, कितनी बोरियां जली हैं और इससे धान खरीदी की तैयारियों पर कितना असर पड़ेगा, इसकी जानकारी सामने आना बाकी है।

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल गोदाम में आग लगने के कारणों की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आग से हुए कुल नुकसान का आकलन भी किया जाना बाकी है। प्रशासन की ओर से जांच और नुकसान से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

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29 Oct 2026, 2:35 PM IST

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