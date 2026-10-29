BREAKING: छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! सरकारी बारदाना गोदाम में लगी आग, धान खरीदी की बोरियां जलकर खाक

BREAKING: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सुर्री गांव में स्थित सरकारी बारदाना गोदाम में 29 अक्टूबर 2026 को भीषण आग लग गई। गोदाम में धान खरीदी के लिए बड़ी संख्या में सरकारी बारदाने यानी जूट की बोरियां रखी हुई थीं। आग की चपेट में आने से भारी मात्रा में बारदाने जलकर खाक हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।