Raigarh News: यूनिटी मेटा टोकन के नाम पर 11.60 लाख की ठगी, खेत बेचकर निवेश की रकम भी डूबी

यूनिटी मेटा टोकन में निवेश के नाम पर पीड़ित को भारी मुनाफे का भरोसा दिलाया गया था। निवेश से आर्थिक लाभ होने की उम्मीद में उसने अपनी जमीन बेचकर रकम जुटाई और आरोपियों के कहने पर निवेश कर दिया। पीड़ित को उम्मीद थी कि कुछ समय बाद उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कुछ समय बाद उसे न तो निवेश पर लाभ मिला और न ही उसकी मूल रकम वापस की गई। इस तरह पीड़ित की 11.60 लाख रुपए की रकम फंस गई। जमीन बेचकर जुटाई गई राशि डूबने से उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके आधार पर जांच और कार्रवाई शुरू की गई।