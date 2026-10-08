Attack on Surajpur Police: आरोपियों को पकडऩे गई पुलिस टीम पर हमला, घेरकर ASI और आरक्षक को पीटा, बनाया बंधक

अंबिकापुर. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ग्राम मदननगर पहुंची सूरजपुर जिले की प्रतापपुर पुलिस (Surajpur Police attack) की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। करीब 100-150 ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया। इस दौरान एक एएसआई और आरक्षक को पकडक़र बंधक बना लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। बाद में एक प्रधान आरक्षक के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने बंधक बनाकर रखे गए आरक्षक को छोड़ा। पुलिस ने मामले में 15 नामजद महिला-पुरुष आरोपियों सहित करीब 150 ग्रामीणों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।