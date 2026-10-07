करोड़ों की जमीन मामले में नया पेंच! पुलिस ने तहसील को लौटाया आवेदन, पूछा- आखिर FIR किसके खिलाफ दर्ज करें?

विनोद जैन/Land Transfer Fraud: ग्राम कुर्रा की विवादित जमीन के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। करोड़ों रुपये कीमत की बताई जा रही जमीन के हस्तांतरण, कथित कूटरचना और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने तहसील कार्यालय को आवेदन वापस भेजकर स्पष्ट जांच प्रतिवेदन मांगा है। पुलिस ने तहसील कार्यालय से साफ तौर पर पूछा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR आखिर किस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की जानी है। मामले में पहले यह चर्चा थी कि पुलिस ने तहसील कार्यालय से आया आवेदन वापस कर दिया है। हालांकि अब सामने आए पुलिस पत्र से स्थिति स्पष्ट हो गई है। गोबरा नवापारा थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे ने 4 अक्टूबर 2026 को नायब तहसीलदार लवण मंडन को पत्र भेजकर जरूरी दस्तावेज और स्पष्ट जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है।