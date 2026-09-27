Raigarh Flood: उफान पर महानदी, चंद्रपुर सड़क पर 2 फीट जलभराव से आवागमन प्रभावित

Raigarh Heavy Rain: रायगढ़ में लगातार बारिश के बाद रायगढ़ जिले में महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी के उफान पर आने से आसपास के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। पोरथ गांव में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर चंद्रपुर के पास सड़क पर करीब दो फीट पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। महानदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पानी बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पोरथ गांव में पानी भरने के बाद ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।