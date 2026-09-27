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Raigarh Flood: उफान पर महानदी, चंद्रपुर सड़क पर 2 फीट जलभराव से आवागमन प्रभावित

Raigarh Flood: रायगढ़ में लगातार बारिश के बाद महानदी उफान पर है। चंद्रपुर सड़क पर करीब 2 फीट पानी भरने से रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित हुआ है।
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रायगढ़

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Love Sonkar

Sep 27, 2026

Raigarh Flood

रायगढ़ सारंगढ़ मुख्य मार्ग स्थित चंद्रपुर सड़क पर भरा दो फीट पानी (PhotoPatria)

Raigarh Heavy Rain: रायगढ़ में लगातार बारिश के बाद रायगढ़ जिले में महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी के उफान पर आने से आसपास के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। पोरथ गांव में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर चंद्रपुर के पास सड़क पर करीब दो फीट पानी भर गया, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। महानदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पानी बढ़ने के साथ ही निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पोरथ गांव में पानी भरने के बाद ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

चंद्रपुर सड़क पर दो फीट पानी

महानदी के बढ़ते जलस्तर का असर रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर भी दिखाई दे रहा है। चंद्रपुर सड़क पर करीब दो फीट पानी भरने से सड़क से गुजरने वाले लोगों और वाहनों को परेशानी हो रही है। सड़क पर पानी भरने के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पानी की गहराई बढ़ने पर छोटे वाहनों के लिए परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत है।

पोरथ गांव में बढ़ी परेशानी

महानदी के उफान पर आने से पोरथ गांव में पानी भर गया है। गांव के निचले हिस्सों में पानी पहुंचने के बाद ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लगातार बारिश और नदी के जलस्तर पर लोगों की नजर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी बढ़ने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू और राहत व्यवस्था की जा सकती है।

लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर

बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ रहा है। महानदी में भी पानी का बहाव बढ़ने से तटीय और निचले इलाकों में असर दिखाई देने लगा है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

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Updated on:

27 Sept 2026 11:46 am

Published on:

27 Sept 2026 11:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Raigarh Flood: उफान पर महानदी, चंद्रपुर सड़क पर 2 फीट जलभराव से आवागमन प्रभावित

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