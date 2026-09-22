अब पर्दे पर दिखेगी साइबर ठगी की पूरी कहानी, SSP-CSP निभाएंगे ठग और पुलिस का किरदार

प्रतियोगिता की दोनों कैटेगरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के लिए कुल 3 लाख 75 हजार रुपए तक के पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 8817420420 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। रायगढ़ पुलिस की इस पहल के जरिए कोशिश है कि साइबर ठगी के बदलते तरीकों को लोगों तक उनकी रोजमर्रा की भाषा और कहानी के माध्यम से पहुंचाया जाए। शॉर्ट फिल्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने के बाद इसके जरिए अधिक से अधिक लोगों तक साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पहुंचाने की तैयारी है।