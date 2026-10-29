Sakti News: 500 और 100 रुपये के नकली नोट बरामद! कलर प्रिंटर और एक्टिवा भी जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

Sakti News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में नकली नोटों के मामले में हसौद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से 500 और 100 रुपये के कुल 17,500 रुपये के कथित नकली नोट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कलर प्रिंटर, नोट छापने का फ्रेम, कागज, कटर और एक एक्टिवा वाहन भी जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।