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जांजगीर चंपा

Janjgir News: 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार स्कूल प्राचार्य निलंबित, DEO कार्यालय में अटैच

Bribery Case Chhattisgarh: जांजगीर-चांपा में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किरारी स्कूल की प्राचार्य को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। उन्हें DEO कार्यालय, जांजगीर में अटैच किया गया है।
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जांजगीर चंपा

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Shradha Jaiswal

Updated: 24 Oct 2026, 6:48 PM IST

Janjgir News

Janjgir News: 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार स्कूल प्राचार्य निलंबित(photo-patrika )

Janjgir News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार स्कूल प्राचार्य को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। मामला अकलतरा ब्लॉक के किरारी स्कूल का है, जहां पदस्थ प्राचार्य को 3 सितंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अब शासन ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय, जांजगीर में अटैच किया गया है।

Kirari School Principal Suspended: 10 हजार रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने किया था गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, अकलतरा ब्लॉक के किरारी स्कूल की प्राचार्य को 3 सितंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में मामला सामने आया। अब राज्य शासन ने प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जांजगीर में अटैच किया गया है।

राज्य शासन ने जारी किया निलंबन आदेश

रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तारी के बाद राज्य शासन ने किरारी स्कूल की प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 3 सितंबर को एसीबी द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद की गई है। निलंबन के दौरान प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जांजगीर में अटैच किया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

निलंबन अवधि में DEO कार्यालय जांजगीर में रहेंगी अटैच

निलंबन के बाद प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय, जांजगीर में अटैच किया गया है। अब मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस संबंध में अन्य जानकारी सामने नहीं आई है।

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24 Oct 2026, 6:48 PM IST

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