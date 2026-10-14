Supreme Court Notice: जांजगीर में एक करोड़ की मानहानि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन समेत तीन को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (File Photo)
Supreme Court: एक करोड़ रुपए की मानहानि याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन समेत तीन लोगों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों को 28 नवंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जगदीश प्रसाद बंसल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने से जुड़ा है इस मामले में अब संबंधित पक्षों के जवाब पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद प्रकरण में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जगदीश प्रसाद बंसल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में एक करोड़ रुपए की मानहानि से जुड़ा मामला उठाया गया है। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन समेत तीन संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले में किन आधारों पर राहत दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने किन बिंदुओं को चुनौती दी है, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए संबंधित पक्षों को 28 नवंबर तक अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अब मामले में अगली कानूनी कार्रवाई पक्षकारों की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब और अदालत के निर्देशों के आधार पर आगे बढ़ेगी।
नोटिस जारी होने का अर्थ यह है कि अदालत ने संबंधित पक्षों से मामले में उनका पक्ष जानना चाहा है। इसे अपने आप में किसी पक्ष के दोषी ठहराए जाने या याचिका में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
एक करोड़ रुपए की मानहानि याचिका से जुड़े इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। संबंधित पक्षों के जवाब के बाद अदालत मामले के तथ्यों, कानूनी आधारों और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले बिंदुओं पर विचार कर सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन समेत तीन लोगों को नोटिस जारी किया गया है और 28 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। मामले की पृष्ठभूमि, मानहानि के कथित आधार और हाईकोर्ट के मूल आदेश का विवरण सामने आने पर प्रकरण की पूरी स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
जांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग