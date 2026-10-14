Supreme Court Notice: जांजगीर में एक करोड़ की मानहानि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन समेत तीन को नोटिस

Supreme Court: एक करोड़ रुपए की मानहानि याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन समेत तीन लोगों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों को 28 नवंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जगदीश प्रसाद बंसल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने से जुड़ा है इस मामले में अब संबंधित पक्षों के जवाब पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद प्रकरण में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।