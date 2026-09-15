कांस्टेबल भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SLP खारिज होने के बाद 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों को मिल सकती है नौकरी

कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में शामिल कई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। वेटिंग लिस्ट में नाम होने और पात्रता पूरी करने के बावजूद मामला न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण उनकी ज्वाइनिंग अटकी हुई थी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल किए जाने के बाद अभ्यर्थियों की नजर अदालत के फैसले पर थी। अब SLP खारिज होने के बाद उनकी नियुक्ति की उम्मीद मजबूत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा लाभ 400 से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को मिलने की उम्मीद है। इन उम्मीदवारों के लिए ज्वाइनिंग का रास्ता खुल गया है। अब विभागीय स्तर पर आगे की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है।