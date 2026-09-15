सर्पदंश मुआवजा घोटाले में नया अपडेट! आरोपी फॉरेंसिक डॉक्टर अब भी फरार, 40 PM रिपोर्ट अटकी

Snake Bite Compensation Scam: सर्पदंश मुआवजा फर्जीवाड़े की जांच के बीच बिलासपुर सिम्स में बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर एसएन गोले पिछले करीब दो महीने से फरार हैं। उन पर सर्पदंश से मौत के फर्जी दस्तावेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर के फरार होने से सिम्स में उनके द्वारा किए गए करीब 40 पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अटक गई हैं। इनमें सड़क हादसे, संदिग्ध मौत और अन्य गंभीर मामलों से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल हैं। रिपोर्ट नहीं मिलने से पुलिस जांच, बीमा क्लेम और मृतकों के परिजनों को मिलने वाली राहत पर भी असर पड़ रहा है।