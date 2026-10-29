Weather Update: चक्रवात अर्नब से बिगड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम! कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट, जानें आज कहां होगी बारिश

Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश होने की संभावना है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक बना हुआ है।