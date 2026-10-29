29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Weather Update: चक्रवात अर्नब से बिगड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम! कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट, जानें आज कहां होगी बारिश

Cyclone Arnab: छत्तीसगढ़ में बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम बदल गया है। रायपुर समेत कई संभागों में बारिश की संभावना है, जबकि कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के आसार हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Updated: 29 Oct 2026, 9:33 AM IST

Weather Update

Weather Update: चक्रवात अर्नब से बिगड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम!(photo-patrika)

Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में बारिश होने की संभावना है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक बना हुआ है।

Chhattisgarh Weather Update: रायपुर में सामान्य से 4.8 डिग्री कम रहा तापमान

बुधवार को प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मौसम का असर देखने को मिला। बस्तर क्षेत्र में बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जबकि राजधानी रायपुर में सुबह से शुरू हुआ बारिश का दौर रात तक जारी रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से 4.8 डिग्री कम रहा। वहीं, बिलासपुर में अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते लोगों को दिन में भी ठंडक महसूस हुई।

Public Holiday: 2 दिन की छुट्टी का हुआ ऐलान! छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश, जाने Dates

ये भी पढ़ें
Public Holiday

गुरुवार को इन संभागों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को बस्तर संभाग में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यहां मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। इन क्षेत्रों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है।

इन 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के पांच जिलों नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर और दंतेवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना और जरूरी सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट

इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा और सुकमा शामिल हैं। इन इलाकों में मौसम खराब होने और बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बाहर निकलने से पहले मौसम का ताजा अपडेट देखना उपयोगी रहेगा।

शुक्रवार से तापमान में गिरावट के आसार

लगातार बारिश के कारण प्रदेश में मौसम ठंडा महसूस होने लगा है। लोगों ने एक बार फिर रेनकोट और छतरियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, गुरुवार को भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब दो से तीन डिग्री अधिक बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव के साथ सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ सकती है।

मौसम को देखते हुए रहें सतर्क

प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और कमजोर संरचनाओं के पास खड़े होने से बचें। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान और जिला प्रशासन की सलाह पर नजर बनाए रखें।

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सबसे बड़ा ट्रांसफर, देखें लिस्ट

ये भी पढ़ें
CG Police Transfer

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 9:33 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Weather Update: चक्रवात अर्नब से बिगड़ा छत्तीसगढ़ का मौसम! कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट, जानें आज कहां होगी बारिश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान छोड़ दूसरी फसल उगाने पर मिलेगा 15 हजार रुपये! छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, जानें नियम

Dhan Kharidi
रायपुर

Raipur: फिल्म सिटी बनाने के लिए रायपुर में माना-तूता जंगल की कटाई

Raipur
रायपुर

छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल, अधीक्षक से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक के तबादले

Revenue Inspector Transfer
रायपुर

Raipur में 42 जजों ने बच्चों को बताए अधिकार और सुरक्षा के उपाय

Raipur
रायपुर

CG DA Hike: दिवाली से पहले महंगाई भत्ते की मांग तेज, 4 लाख कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए CM साय को पत्र

CG DA Hike
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.