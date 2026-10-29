धान छोड़ दूसरी फसल उगाने पर मिलेगा 15 हजार रुपये! छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, जानें नियम

CG Farmers News 2026: छत्तीसगढ़ में किसानों की आमदनी बढ़ाने और धान की खेती पर निर्भरता कम करने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को धान के बदले दलहन, तिलहन और कोदो-कुटकी व रागी जैसी मिलेट्स फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्धारित दूसरी फसलें उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। इसके साथ ही खेती को बाजार की मांग से जोड़ने और किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।