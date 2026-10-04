4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Coal bonus 2026: कोयला कर्मियों को 1.10 लाख रुपए बोनस, नवरात्रि पर पंचमी को होगा भुगतान

Coal bonus: कोयला कर्मियों को इस साल 1.10 लाख रुपए का बोनस मिलेगा। नवरात्रि की पंचमी यानी 15 अक्टूबर को PLR का भुगतान किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 04, 2026

Coal bonus 2026

कोयला खदानों में काम करते कर्मचारी (Photo Patrika)

Coal bonus: दुर्गा पूजा से पहले कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोयला उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को इस साल 1 लाख 10 हजार 250 रुपए का परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड (PLR) मिलेगा। बोनस की राशि को लेकर प्रबंधन और श्रमिक यूनियनों के बीच सहमति बन गई है। पिछले साल कर्मचारियों को मिले बोनस की तुलना में इस बार 7,250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

नवरात्रि की पंचमी को होगा भुगतान

बोनस की राशि का भुगतान नवरात्रि की पंचमी तिथि यानी 15 अक्टूबर को किए जाने की जानकारी है। दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के खातों में बोनस की राशि पहुंचने से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। त्योहार के दौरान खरीदारी और अन्य जरूरी खर्चों के लिए कर्मचारियों को इस राशि का लाभ मिलेगा।

1.10 लाख रुपए से ज्यादा मिलेगा बोनस

इस साल प्रत्येक पात्र newsupकर्मी को 1,10,250 रुपए का पीएलआर दिया जाएगा। पिछले साल की तुलना में बोनस राशि में 7,250 रुपए का इजाफा किया गया है। बोनस की राशि तय होने के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। कोयला उद्योग में बोनस का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा के आसपास किया जाता है। कर्मचारियों के लिए यह राशि त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहारा बनती है।

15 अक्टूबर को खाते में पहुंचेगी राशि

प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति के बाद बोनस भुगतान की तारीख भी तय कर दी गई है। 15 अक्टूबर को नवरात्रि की पंचमी तिथि पर कर्मचारियों को पीएलआर की राशि का भुगतान किया जाएगा। त्योहार से ठीक पहले बोनस मिलने से कर्मचारी घर की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, घरेलू सामान और अन्य खर्चों की तैयारी कर सकेंगे।

1.93 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

कोयला उद्योग में 2 लाख 8 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें करीब 1 लाख 93 हजार कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड का लाभ मिलेगा। शेष कर्मचारी अधिकारी वर्ग से जुड़े हैं। इस तरह देशभर में कोयला खदानों और संबंधित इकाइयों में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा।

पिछले साल से 7,250 रुपए अधिक

इस साल का बोनस पिछले साल की तुलना में अधिक है। कर्मचारियों को इस बार 7,250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। बोनस में हुई इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के बीच संतोष है। प्रबंधन और यूनियनों के बीच बातचीत के बाद राशि पर सहमति बनने से भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। दुर्गा पूजा से पहले मिलने वाला यह पीएलआर कोयला कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर कोरबा जैसे कोयला उत्पादन वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवारों की आय खदानों और कोयला उद्योग से जुड़ी है। बोनस की राशि बाजार में त्योहारी खरीदारी को भी बढ़ावा दे सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 01:12 pm

Published on:

04 Oct 2026 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Coal bonus 2026: कोयला कर्मियों को 1.10 लाख रुपए बोनस, नवरात्रि पर पंचमी को होगा भुगतान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: स्किन ओपीडी में बढ़ी मरीजों की भीड़, फंगल इंफेक्शन-एलर्जी के मरीज बढ़े, गंभीर रोगों का भी मुफ्त इलाज

Chhattisgarh News
रायपुर

नक्सल प्रभावित गांव से ब्राजील तक पहुंची हेमबती, 10 साल की उम्र में माता-पिता को खोया, अब देश के लिए खेलेगी जूडो

Hembati Nag Judo
रायपुर

Vegitable Price Hike: रायपुर में सब्जियों के दाम आसमान पर, 160 रुपए किलो पंहुचा भिंडी, बिगड़ा किचन का बजट

Vegetable prices
रायपुर

Ring Road traffic: रायपुर में बढ़ा तीन रिंग रोड का ट्रैफिक, 8 माह में 461 लोगों की मौत, तेज रफ्तार बनी वजह

Raipur traffic issues
रायपुर

Raipur News: फ्रेशर्स पार्टी में जेन -Z को सीख, बोले – समय आपके हाथ में है…

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.