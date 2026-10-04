Coal bonus 2026: कोयला कर्मियों को 1.10 लाख रुपए बोनस, नवरात्रि पर पंचमी को होगा भुगतान

कोयला खदानों में काम करते कर्मचारी (Photo Patrika)
Coal bonus: दुर्गा पूजा से पहले कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोयला उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को इस साल 1 लाख 10 हजार 250 रुपए का परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड (PLR) मिलेगा। बोनस की राशि को लेकर प्रबंधन और श्रमिक यूनियनों के बीच सहमति बन गई है। पिछले साल कर्मचारियों को मिले बोनस की तुलना में इस बार 7,250 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
बोनस की राशि का भुगतान नवरात्रि की पंचमी तिथि यानी 15 अक्टूबर को किए जाने की जानकारी है। दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के खातों में बोनस की राशि पहुंचने से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। त्योहार के दौरान खरीदारी और अन्य जरूरी खर्चों के लिए कर्मचारियों को इस राशि का लाभ मिलेगा।
इस साल प्रत्येक पात्र newsupकर्मी को 1,10,250 रुपए का पीएलआर दिया जाएगा। पिछले साल की तुलना में बोनस राशि में 7,250 रुपए का इजाफा किया गया है। बोनस की राशि तय होने के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। कोयला उद्योग में बोनस का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा के आसपास किया जाता है। कर्मचारियों के लिए यह राशि त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहारा बनती है।
प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति के बाद बोनस भुगतान की तारीख भी तय कर दी गई है। 15 अक्टूबर को नवरात्रि की पंचमी तिथि पर कर्मचारियों को पीएलआर की राशि का भुगतान किया जाएगा। त्योहार से ठीक पहले बोनस मिलने से कर्मचारी घर की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, घरेलू सामान और अन्य खर्चों की तैयारी कर सकेंगे।
कोयला उद्योग में 2 लाख 8 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें करीब 1 लाख 93 हजार कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड का लाभ मिलेगा। शेष कर्मचारी अधिकारी वर्ग से जुड़े हैं। इस तरह देशभर में कोयला खदानों और संबंधित इकाइयों में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा।
इस साल का बोनस पिछले साल की तुलना में अधिक है। कर्मचारियों को इस बार 7,250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। बोनस में हुई इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के बीच संतोष है। प्रबंधन और यूनियनों के बीच बातचीत के बाद राशि पर सहमति बनने से भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। दुर्गा पूजा से पहले मिलने वाला यह पीएलआर कोयला कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर कोरबा जैसे कोयला उत्पादन वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवारों की आय खदानों और कोयला उद्योग से जुड़ी है। बोनस की राशि बाजार में त्योहारी खरीदारी को भी बढ़ावा दे सकती है।
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