Coal bonus 2026: कोयला कर्मियों को 1.10 लाख रुपए बोनस, नवरात्रि पर पंचमी को होगा भुगतान

इस साल का बोनस पिछले साल की तुलना में अधिक है। कर्मचारियों को इस बार 7,250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। बोनस में हुई इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों के बीच संतोष है। प्रबंधन और यूनियनों के बीच बातचीत के बाद राशि पर सहमति बनने से भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। दुर्गा पूजा से पहले मिलने वाला यह पीएलआर कोयला कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर कोरबा जैसे कोयला उत्पादन वाले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवारों की आय खदानों और कोयला उद्योग से जुड़ी है। बोनस की राशि बाजार में त्योहारी खरीदारी को भी बढ़ावा दे सकती है।