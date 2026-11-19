संगठन ने बताया कि दिव्यांगों का आंदोलन 18 माह से जारी है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं हुई है। महंगाई के इस दौर में 500 रुपए की मासिक पेंशन से जीवनयापन करना मुश्किल है। कई दिव्यांगों के सामने दो वक्त के भोजन और परिवार के भरण-पोषण का संकट है। प्रदेश संयोजक शिवकुमार ने बताया कि जरूरतमंद दिव्यांगों को अब तक ट्रायसाइकिल और बैटरी चालित वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसी समस्या के कारण एक दिव्यांग को सडक़ पर घिसटते हुए अपनी मांगों को लेकर विश्रामगृह पहुंचना पड़ा।