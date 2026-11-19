डिप्टी CM को सौंपा ज्ञापन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Divyang Pension Demand: दिव्यांग सेवा संघ बालोद ने अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले संगठन की जिला स्तरीय बैठक गंगासागर तालाब पार में हुई, जिसमें मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय लिया गया।
संगठन ने बताया कि दिव्यांगों का आंदोलन 18 माह से जारी है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं हुई है। महंगाई के इस दौर में 500 रुपए की मासिक पेंशन से जीवनयापन करना मुश्किल है। कई दिव्यांगों के सामने दो वक्त के भोजन और परिवार के भरण-पोषण का संकट है। प्रदेश संयोजक शिवकुमार ने बताया कि जरूरतमंद दिव्यांगों को अब तक ट्रायसाइकिल और बैटरी चालित वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसी समस्या के कारण एक दिव्यांग को सडक़ पर घिसटते हुए अपनी मांगों को लेकर विश्रामगृह पहुंचना पड़ा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष हरिराम कोराम, प्रदेश संयोजक शिवकुमार, रूपेश कुमार सोनकर, प्रियांशु कुमार, दिगंबर सोनबोईर, यशवंत कुंभकार, सुरेश कुमार साहू, मिथिलेश यादव, हितेश यादव, राधा देशमुख, हीर मोतीन निषाद, फूल कुंवर निषाद और रेनी ठाकुर उपस्थित थे।
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बालोद
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