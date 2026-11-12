Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़ी खबर, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, बायोमेट्रिक से होगी पहचान

Paddy Procurement in Chhattisgarh: बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए किसानों को मंगलवार से ऑनलाइन ऐप के माध्यम से टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार टोकन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब समिति कार्यालय से 30 प्रतिशत और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 70 प्रतिशत टोकन जारी होंगे। इससे किसानों को समिति कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। जिले में खरीदी 15 जनवरी 2027 तक चलेगी। इसके लिए सभी 161 खरीदी केंद्रों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रशासन का दावा है कि इस बार किसानों को खरीदी के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।