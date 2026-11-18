Chhattisgarh Ration Card: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बड़ी संख्या में राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन सभी कार्डों से हर महीने राशन का उठाव नहीं हो रहा है। खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 57 लाख 16 हजार 945 राशन कार्ड दर्ज हैं। इनमें से 34 लाख 55 हजार 852 कार्डों का ही उपयोग हुआ है। इस तरह 22 लाख 61 हजार 93 कार्ड ऐसे हैं, जिनसे संबंधित आंकड़ों में उपयोग दर्ज नहीं हुआ है। यानी कुल राशन कार्डों में करीब 39.55 प्रतिशत कार्ड ऐसे हैं, जिनसे मासिक लेनदेन नहीं हुआ।