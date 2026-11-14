बिलासपुर के निकायों में गुपचुप गैस पाइपलाइन बिछाने का मामला आया सामने, अब निगम अधिकारियों से मांगा गया हिसाब

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब संबंधित निकायों से मिलने वाली जानकारी और क्षेत्रीय स्तर पर की जाने वाली जांच के आधार पर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। जांच में यह देखा जाएगा कि गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों के पास जरूरी अनुमति थी या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि स्थानीय निकायों ने सड़क खुदाई और पाइपलाइन बिछाने के काम की अनुमति किस प्रक्रिया के तहत दी थी। फिलहाल नगरीय प्रशासन मुख्यालय ने संबंधित निकायों से जवाब तलब कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और बिना अनुमति काम होने की पुष्टि होने पर किन एजेंसियों या अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है।