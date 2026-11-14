Bilaspur Crime: पत्नी-बच्चों के मायके जाने पर दादा से हुआ विवाद, गुस्से में पोते ने कर दी हत्या

Bilaspur Crime: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ग्राम गतौरा में पत्नी और बच्चों के मायके चले जाने से नाराज एक युवक ने अपने ही 80 वर्षीय दादा की बेरहमी से पिटाई कर दी। शराब के नशे में युवक ने बुजुर्ग पर लात-घूंसों से हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया है।