Rajnandgaon: 1944 में कुष्ठ रोगियों के लिए मिली थी 23 एकड़ जमीन, लीज रद्द होते ही प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

जानकारी के अनुसार, रियासतकाल के दौरान वर्ष 1944 में कुष्ठ रोगियों के इलाज और उनकी देखभाल के उद्देश्य से एक मिशनरी संस्था को 23 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन का इस्तेमाल लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कामों के लिए किया जा रहा था। बताया जाता है कि पिछले करीब तीन दशक से यहां लेप्रोसी सेंटर संचालित हो रहा था, जहां कुष्ठ रोगियों के उपचार और देखभाल से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। अब इस भूखंड की लीज निरस्त होने के बाद प्रशासन ने यहां बने निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।