राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप, यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस को रोका

मौके पर डॉग स्क्वॉड को भी लगाया गया है। सुरक्षा टीम ट्रेन के कोच और स्टेशन परिसर में संदिग्ध वस्तुओं की तलाश कर रही है। फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जांच की जा रही है।रेलवे स्टेशन पर अचानक बने इस हालात के कारण यात्रियों में चिंता का माहौल है। पुलिस और रेलवे प्रशासन की ओर से जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।