राजनांदगांव में 30 दिसंबर तक संभलकर निकलें! ओवरब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद, इन रास्तों से गुजरेंगे वाहन

Railway Underbridge Construction: शहर के रेलवे अंडरब्रिज निर्माण ने अब रफ्तार पकड़ ली है। दोनों अंडरब्रिज को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने ट्रैक के नीचे लोहे के रेल कलस्टर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जरूरी सामग्री भी मौके पर पहुंच चुकी है। इस तकनीकी व्यवस्था के जरिए रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों का भार मजबूत लोहे के सपोर्ट पर रहेगा। इससे अंडरब्रिज निर्माण के दौरान ट्रैक की सुरक्षा और संरचना की मजबूती सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रेलवे का लक्ष्य मार्च 2027 के अंत तक दोनों अंडरब्रिज का काम पूरा करने का है।