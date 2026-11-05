Paddy Smuggling: छत्तीसगढ़ में धान तस्करी पर AI का पहरा, अब कैमरों से होगी हर गाड़ी की निगरानी

Paddy Smuggling in CG: समर्थन मूल्य और इनपुट सब्सिडी मिलाकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की आकर्षक दर मिलने के चलते पड़ोसी राज्यों के बिचौलियों की नजर प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों पर टिकी हुई है। किसानों के नाम पर बाहरी राज्यों का धान खपाने के इस अवैध खेल पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित हाईटेक निगरानी तंत्र तैयार कर रहा है। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सीमा से जुड़े सभी प्रमुख व अंदरूनी रास्तों पर स्थापित चेक पोस्टों पर एआई कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनसे वाहनों की 24 घंटे रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।