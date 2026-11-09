Chhath Special Train: बिलासपुर से छपरा के लिए 14 नवंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

Chhath Special Train: बिलासपुर से छपरा के लिए 14 नवंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन(photo-patrika)
Chhath Special Train: दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और छपरा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। इससे छत्तीसगढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार, बिलासपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन 14 और 21 नवंबर को चलेगी, जबकि वापसी में छपरा-बिलासपुर ट्रेन 15 और 22 नवंबर को रवाना होगी। रेलवे ने इसका टाइम टेबल और ठहराव भी जारी कर दिया है।
रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 08255 बिलासपुर-छपरा पूजा स्पेशल ट्रेन 14 और 21 नवंबर 2026 को बिलासपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन दोनों दिन शनिवार को शाम 6 बजे बिलासपुर स्टेशन से चलेगी और अगले दिन रविवार को दोपहर 2:40 बजे छपरा पहुंचेगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 08256 छपरा-बिलासपुर पूजा स्पेशल ट्रेन 15 और 22 नवंबर 2026 को छपरा से रवाना होगी। यह ट्रेन रविवार को शाम 5:25 बजे छपरा से चलेगी और अगले दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे बिलासपुर पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 08255 बिलासपुर-छपरा पूजा स्पेशल ट्रेन 14 और 21 नवंबर को शाम 6 बजे बिलासपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन शाम 7:32 बजे पेंड्रारोड पहुंचेगी और 7:34 बजे आगे रवाना होगी। इसके बाद रात 8:32 बजे अनूपपुर पहुंचकर 8:37 बजे प्रस्थान करेगी। रात 9:19 बजे शहडोल पहुंचने के बाद 9:24 बजे रवाना होगी। वहीं, रात 10:17 बजे उमरिया पहुंचकर 10:19 बजे आगे बढ़ेगी। निर्धारित स्टेशनों पर ठहरते हुए ट्रेन अगले दिन दोपहर 2:40 बजे छपरा पहुंचेगी।
गाड़ी संख्या 08256 छपरा-बिलासपुर पूजा स्पेशल ट्रेन 15 और 22 नवंबर को शाम 5:25 बजे छपरा से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 9:09 बजे उमरिया पहुंचेगी और 9:11 बजे आगे रवाना होगी। इसके बाद सुबह 10:03 बजे शहडोल पहुंचकर 10:08 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन सुबह 11:05 बजे अनूपपुर पहुंचे
बिलासपुर और छपरा के बीच चलने वाली इस विशेष ट्रेन का ठहराव कुल 14 स्टेशनों पर रहेगा। इनमें पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी, जौनपुर, औड़िहार, गाजीपुर सिटी और बलिया शामिल हैं। इन स्टेशनों के यात्रियों को भी छठ पूजा और दीपावली के दौरान यात्रा के लिए अतिरिक्त ट्रेन का विकल्प मिलेगा।
रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बिलासपुर-छपरा पूजा स्पेशल ट्रेन कुल 21 कोच के साथ संचालित होगी। इसमें 1 पावरकार, 1 एसएलआरडी, 4 जनरल, 7 स्लीपर, 4 एसी थर्ड, 2 एसी सेकंड और 2 एसी थर्ड इकॉनमी कोच शामिल होंगे। अलग-अलग श्रेणियों के कोच होने से यात्रियों को अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यात्रा करने का विकल्प मिलेगा।
त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन के परिचालन दिवस, समय-सारिणी और ठहराव की जानकारी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट, NTES या रेलवन ऐप पर जरूर जांच लें। ट्रेन में कंफर्म बर्थ की उपलब्धता संबंधित तारीख और श्रेणी के अनुसार होगी।
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