Chhath Special Train: बिलासपुर से छपरा के लिए 14 नवंबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

Chhath Special Train: दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेल यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर और छपरा के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी। इससे छत्तीसगढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार, बिलासपुर-छपरा स्पेशल ट्रेन 14 और 21 नवंबर को चलेगी, जबकि वापसी में छपरा-बिलासपुर ट्रेन 15 और 22 नवंबर को रवाना होगी। रेलवे ने इसका टाइम टेबल और ठहराव भी जारी कर दिया है।