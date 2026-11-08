डॉक्टरों के इलाज की पहली कड़ी हैं रेडियोग्राफर, MRI-CT से खोलते हैं बीमारी का राज, जानिए क्यों अहम है इनकी भूमिका

रेडियोग्राफरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकिरण सुरक्षा भी है। रेडियोग्राफर रोज विकिरण के संपर्क में रहते हैं। इसलिए लेड एप्रन, थायरॉयड शील्ड, डोसीमीटर और सही प्रोटोकॉल का पालन उनकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। मरीजों के लिए भी अनावश्यक एक्सरे से बचना जरूरी है। खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों में बिना जरूरत के जांच नहीं की जानी चाहिए। प्रदेश में टेली रेडियोलॉजी ने इस कमी को कुछ हद तक कम किया है। बैकुंठपुर जैसे दूरस्थ जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की रिपोर्टिंग टेली-रेडियोलॉजी के माध्यम से कराई जा रही है। लेकिन टेली-रेडियोलॉजी तभी सफल होगी, जब मौके पर जांच करने वाला रेडियोग्राफर कुशल होगा।