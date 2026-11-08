गोबर के दीयों से रोशन हो रही महिलाओं की जिंदगी, हर दिवाली 10 लाख का कारोबार, ऐसे लिखी आत्मनिर्भरता की कहानी

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Cow Dung Diya Business: दीपावली पर घरों को रोशन करने वाले दीये अब महिलाओं की जिंदगी में भी खुशहाली का उजाला बिखेर रहे हैं। गोबर से बने दीये ने मां लक्ष्मी स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई है। हर साल दिवाली के मौके पर समूह का कारोबार करीब 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। खास बात यह है कि इस कारोबार से महिलाएं लाखों रुपए तक की कमाई कर रही हैं।