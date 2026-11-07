दीपावली पर क्यों घर-घर पहुंचती हैं सुआ नृत्य की टोलियां? गीतों में महिलाएं बयां करती हैं मन की बात, जानिए परंपरा

दीपावली का समय नई फसल और धान की कटाई से भी जुड़ा होता है। ऐसे में सुआ नृत्य की टोकरी में रखा धान समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। घर पहुंचने पर गृहस्थ महिलाएं सुआ टोली को नया धान, चावल अथवा दक्षिणा भेंट करते हैं। इसके बदले टोली परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करती है। इस लोकनृत्य की खासियत इसकी सादगी है। इसमें ढोलक, मंजीरा जैसे बाहरी वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाओं की तालियां और पैरों की थिरकन ही संगीत का आधार होती हैं। सामूहिक सहभागिता, आपसी मेलजोल और लोकआस्था से जुड़ा सुवा नृत्य आज भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को जीवंत बनाए हुए है।