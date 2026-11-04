पत्रिका एक्सक्लूसिव: छत्तीसगढ़ में ग्रीन पटाखों का बढ़ा क्रेज, QR कोड से ऐसे करें असली-नकली की पहचान, 100 करोड़ का कारोबार

रायपुर @अजय रघुवंशी। Diwali Crackers Business: इस दीवाली ग्रीन पटाखों की वैरायटी का दबदबा है। आप जो पटाखे खरीद रहे हैं वह ग्रीन पटाखें है या सामान्य। इसकी जांच के लिए ग्रीन पटाखों का लोगो और क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है। कारोबारियों के मुताबिक बाजार में बिकने वाले करीब 95 फीसदी पटाखे ग्रीन श्रेणी के आ रहे हैं। पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 से 50 फीसदी तक कम प्रदूषण फैलाने के दावे के बीच ग्राहकों में इनकी मांग बढ़ी है।