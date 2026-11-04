Chhattisgarh Politics: ‘जनता राहुल गांधी को नकार चुकी है’, डिबेट चैलेंज पर मंत्री ओपी चौधरी का हमला

राहुल गांधी की ओर से डिबेट की चुनौती दिए जाने पर ओपी चौधरी ने कहा कि जनता उन्हें पहले ही कई बार चुनाव में नकार चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी को 100 से अधिक बार पराजय का सामना करना पड़ा है। मंत्री ने कहा कि राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए राहुल गांधी डिबेट की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे पर लगातार बयान दे रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग और अमित शाह के प्रस्ताव को लेकर भी ओपी चौधरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री ने जॉइंट पार्लियामेंट या संसद के विशेष सत्र में चर्चा का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, मंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस चर्चा से दूर भागेंगे।