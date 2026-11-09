Raipur Diwali: गोबर से बना रहीं दीये और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, महिलाएं कमा रहीं हर साल 10 लाख

Raipur Diwali: दीपावली पर घरों को रोशन करने वाले दीये अब महिलाओं की जिंदगी में भी खुशहाली का उजाला बिखेर रहे हैं। रायपुर के मां लक्ष्मी स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाएं गोबर से आकर्षक दीये और देवी-देवताओं की मूर्तियां तैयार कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। हर साल दीपावली के दौरान समूह का कारोबार करीब 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। रायपुर, आरंग समेत प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में इनके उत्पादों की मांग है।