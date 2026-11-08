Gora Gauri Puja: दीपावली के बाद जीवंत होती है छत्तीसगढ़ की लोकपरंपरा, गोरा-गौरी की पूजा और अन्नकूट में दिखता है मिट्टी से जुड़ाव

इसी अवसर पर अन्नकूट उत्सव की भी विशेष धार्मिक महत्ता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का समूह या ढेर। इसका संबंध भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को प्रकृति, गोवर्धन पर्वत और पशुधन के महत्व का संदेश दिया था। इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण किया था। इसी प्रसंग की स्मृति में गोवर्धन पूजा की परंपरा प्रचलित हुई। इस दिन घरों और मंदिरों में तरह-तरह के पकवान, सब्जियां, मिठाइयां और मौसमी व्यंजन बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर छप्पन भोग लगाने और सामूहिक प्रसाद वितरण की परंपरा भी जा है।