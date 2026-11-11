आरक्षकों की पदोन्नति पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अगली सुनवाई तक नहीं होगी DPC

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक अपीलों में शामिल पक्षकारों से संबंधित वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित जिलों में प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति यानी DPC की बैठक भी आयोजित नहीं की जाएगी। कोर्ट का मानना है कि यदि मामले के अंतिम निपटारे से पहले वरिष्ठता सूची को अंतिम कर दिया जाता है और पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है, तो बाद में कानूनी स्थिति और जटिल हो सकती है। इसी वजह से अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।