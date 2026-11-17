AI Photo Blackmailing Case: फर्जी खबरें प्रकाशित करने, AI टूल की मदद से लोगों की तस्वीरों से छेड़छाड़ करने और आपत्तिजनक सामग्री के जरिए ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में गिरफ्तार रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन को अदालत से राहत नहीं मिली है। नवम सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ प्रदेश के अलग-अलग जिलों में करीब 10 FIR दर्ज हैं।