Train Ticket: बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जाना हुआ मुश्किल, स्लीपर से AC तक सीटें फुल

Train Ticket: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। छठ पर्व पर घर लौटने और दीपावली के बाद कामकाज पर वापस जाने वाले यात्रियों की भीड़ ने ट्रेनों में आरक्षण की स्थिति बिगाड़ दी है। बिलासपुर से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में अगले सात दिनों तक नो रूम की स्थिति बनी हुई है। कई ट्रेनों में यात्रियों को वेटिंग टिकट मिलना भी मुश्किल हो गया है। स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी तक बर्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा टालने या दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं।