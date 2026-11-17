सतीश बिरहा का कहना था कि नगर पालिका ने दुकानों के आवंटन के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बजाय अन्य लोगों को दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के सामने कई बार आवेदन और अनुरोध भी किया, लेकिन उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने अधिकारों के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ की ओर से अदालत में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। इसलिए वे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन के पात्र नहीं हैं।वहीं, राज्य शासन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के दावे पर योजना की पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।