पुलिस के मुताबिक, 18 नवंबर को ट्रक चालक शशिकांत उपाध्याय (38) ने पूंजीपथरा थाने में डीजल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 17 नवंबर की रात वह अपना ट्रक लेकर पूंजीपथरा पहुंचा था। सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर वह सो गया। सुबह उठने पर उसने देखा कि ट्रक की डीजल टंकी टूटी हुई थी और उसमें रखा डीजल गायब था। जांच में पता चला कि आसपास खड़े चार अन्य ट्रकों की डीजल टंकियां भी तोड़ी गई थीं। इस तरह पांच ट्रकों से करीब 300 लीटर डीजल चोरी किया गया था। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।