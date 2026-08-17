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Raipur Couple Suicide: प्रेमी जोड़े की मौत! पेड़ से लटके मिले शव, पुलिस-FSL जांच में जुटी

Raipur Couple Death: रायपुर के छेरीखेड़ी में प्रेमी जोड़े की मौत का मामला सामने आया है। दोनों के शव पेड़ से लटके मिले। मंदिर हसौद पुलिस और FSL टीम घटनास्थल की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Aug 17, 2026

Raipur Couple Suicide

Raipur Couple Suicide: प्रेमी जोड़े की मौत!(photo-patrika)

Raipur Couple Suicide: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के छेरीखेड़ी इलाके में एक प्रेमी जोड़े की मौत का मामला सामने आया है। दोनों के शव पेड़ से लटके मिले, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मंदिर हसौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। मामले की जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने मृतकों की पहचान मेघराज साहू और नंदिनी धुर्व के रूप में की है। प्रारंभिक जानकारी में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।

Raipur Breaking News: पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव

जानकारी के अनुसार, छेरीखेड़ी गांव में युवक और युवती के शव पेड़ से लटके मिले। मृतकों की पहचान मेघराज साहू और नंदिनी धुर्व के रूप में हुई है। दोनों इसी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।

प्रेम प्रसंग की बात सामने आई

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दोनों के बीच प्रेम संबंध था। हालांकि, उनकी मौत के पीछे वास्तविक वजह क्या रही, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

पुलिस और FSL टीम ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही मंदिर हसौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकें।

परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ

पुलिस मृतकों के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। दोनों के हालिया संपर्क, घटनाक्रम और परिस्थितियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

मौत की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस

फिलहाल मंदिर हसौद थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को जुटाने के साथ FSL टीम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों की मौत किन परिस्थितियों में हुई। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

17 Aug 2026 02:30 pm

Published on:

17 Aug 2026 02:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Couple Suicide: प्रेमी जोड़े की मौत! पेड़ से लटके मिले शव, पुलिस-FSL जांच में जुटी

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