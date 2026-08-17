Raipur Couple Suicide: प्रेमी जोड़े की मौत! पेड़ से लटके मिले शव, पुलिस-FSL जांच में जुटी

Raipur Couple Suicide: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के छेरीखेड़ी इलाके में एक प्रेमी जोड़े की मौत का मामला सामने आया है। दोनों के शव पेड़ से लटके मिले, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मंदिर हसौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। मामले की जांच के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस ने मृतकों की पहचान मेघराज साहू और नंदिनी धुर्व के रूप में की है। प्रारंभिक जानकारी में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।