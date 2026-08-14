Independence Day 2026: 15 अगस्त से पहले रायपुर हाई अलर्ट! 800 पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी

स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। शहर के सभी प्रमुख एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर 24 घंटे वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। होटल, लॉज, धर्मशालाओं और अन्य ठहरने के स्थानों की भी जांच की जा रही है। प्रमुख चौक-चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा आदतन अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए शहरभर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने बताया कि समारोह की सुरक्षा के लिए करीब 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जा सके।