Independence Day 2026: 15 अगस्त से पहले रायपुर हाई अलर्ट! 800 पुलिसकर्मी तैनात, ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी

Independence Day 2026: 15 अगस्त से पहले रायपुर हाई अलर्ट! (photo-patrika)
Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। समारोह में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल होंगे। इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं।
परेड में शामिल छात्र-छात्राओं और प्रतिभागियों को लेकर आने वाली स्कूल बसों को पुलिस लाइन के धमतरी गेट से प्रवेश दिया जाएगा। छात्र-छात्राओं को हेलीपैड के पास उतारने के बाद बसों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान पेंशनबाड़ा चौक, पीडब्ल्यूडी चौक और महिला थाना चौक से पुलिस लाइन की ओर केवल अधिकृत वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। सामान्य यातायात को आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा। पुलिस ने वाहन चालकों से ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने और निर्धारित मार्गों का उपयोग करने की अपील की है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह की अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल पूरी हो चुकी है। परेड में केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस, जेल विभाग, नगर सेना और एनसीसी सहित कुल 17 प्लाटून हिस्सा लेंगी। समारोह में मार्चपास्ट, सलामी, मेडल सेरेमनी के साथ डॉग शो और हॉर्स शो भी मुख्य आकर्षण होंगे।
पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर परेड ग्राउंड में शराब, बीड़ी-सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, माचिस, लाइटर, ज्वलनशील पदार्थ, पटाखे, आग्नेयास्त्र, चाकू, कैंची, ब्लेड, तलवार और अन्य धारदार या खतरनाक वस्तुएं ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। शहर के सभी प्रमुख एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर 24 घंटे वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। होटल, लॉज, धर्मशालाओं और अन्य ठहरने के स्थानों की भी जांच की जा रही है। प्रमुख चौक-चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा आदतन अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए शहरभर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने बताया कि समारोह की सुरक्षा के लिए करीब 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराया जा सके।
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