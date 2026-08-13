World Organ Donation Day 2026: मेरे जाने के बाद भी मेरा कोई हिस्सा किसी की जिंदगी में सांस बनकर रहे… RJ नरेंद्र ने लिया अंगदान का संकल्प

RJ नरेंद्र ने लोगों से अपील की कि वे अंगदान के बारे में केवल सोशल मीडिया या सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें, बल्कि अधिकृत और विश्वसनीय स्रोतों से सही जानकारी प्राप्त करें। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों से इस विषय पर खुलकर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि अंगदान का संकल्प एक ऐसा मानवीय फैसला है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने जीवन के बाद भी समाज के लिए योगदान दे सकता है। जरूरत इस बात की है कि अंगदान को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके महत्व को समझें। एक संकल्प… जो हमारे बाद भी किसी की जिंदगी में उम्मीद बनकर जिंदा रह सकता है।