Raigarh Food Inspection: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने और मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का अभियान जारी है। ‘सुरक्षित आहार, हमर अधिकार’ अभियान के तहत होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में विभागीय टीम ने शहर के जोहाल पैलेस और जिंदल रेसीडेंसी का निरीक्षण कर चावल, दाल, पनीर, ग्रेवी और आटे समेत कुल आठ खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।