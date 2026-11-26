BREAKING: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशभर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं और मांगें सुन रहे हैं। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर उनकी परेशानियों और जरूरतों को संवेदनशीलता के साथ सुन रहे हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल भी वितरित की, जिससे उन्हें आवागमन में सुविधा मिलेगी और दैनिक जीवन की कठिनाइयां कम होंगी।