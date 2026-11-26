वरिष्ठ अधिवक्ता कनक तिवारी का निधन (Photo Source- Patrika)
Kanak Tiwari Death: छत्तीसगढ़ के जाने-माने कानूनविद, संविधान विशेषज्ञ, गांधीवादी विचारक और लेखक कनक तिवारी का निधन हो गया है। राज्य के पूर्व महाधिवक्ता कनक तिवारी ने बीती रात अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से कानूनी, साहित्यिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। उनका पार्थिव शरीर भिलाई के बीएम शाह अस्पताल में रखा गया है। विदेश में रहने वाली उनकी बेटी के आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। कनक तिवारी छत्तीसगढ़ के उन वरिष्ठ व्यक्तित्वों में शामिल थे, जिन्होंने कानून, संविधान, साहित्य और सामाजिक विचार के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे गांधीवादी विचारधारा के समर्थक होने के साथ ही समसामयिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते थे।
कनक तिवारी देश के जाने-माने संविधान विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। कानून और संविधान से जुड़े विषयों पर उनकी गहरी समझ थी। एक कानूनविद होने के साथ-साथ वे लेखक और विचारक भी थे। सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक विषयों पर उनके विचारों को गंभीरता से सुना और पढ़ा जाता था। गांधीवादी विचारधारा के प्रति उनका झुकाव उनकी लेखनी और सार्वजनिक जीवन में भी दिखाई देता था। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ने कानून और विचार जगत की एक महत्वपूर्ण शख्सियत को खो दिया है।
कनक तिवारी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। करीब एक महीने पहले से ही उनके परिचितों और प्रशंसकों को उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी थी। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले कनक तिवारी की ओर से नियमित पोस्ट नहीं आने पर लोग उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले 5 सितंबर को उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि वे पांचवीं बार ICU में भर्ती हुए हैं। इस जानकारी के बाद उनके परिचितों और शुभचिंतकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने 19 सितंबर को एक और फेसबुक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने भिलाई के पद्मनाभपुर स्थित अपने मोहल्ले में गणेश उत्सव के अवसर पर सार्वजनिक रूप से किए गए अभिनंदन का जिक्र किया था।
कनक तिवारी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते थे। उनके फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रशंसक और परिचित उनके विचारों तथा गतिविधियों से जुड़े रहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी ओर से कोई नई जानकारी सामने नहीं आने पर लोग चिंतित थे। उनके परिचित देवप्रिय अवस्थी ने 13 नवंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि कनक तिवारी की आखिरी पोस्ट देखे हुए एक महीना हो गया है। उन्होंने तेजस के माध्यम से उनके स्वास्थ्य का अपडेट देने का अनुरोध भी किया था। इससे पता चलता है कि उनके प्रशंसक और शुभचिंतक लंबे समय से उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे।
कनक तिवारी के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर भिलाई के बीएम शाह अस्पताल में रखा गया है। उनकी बेटी विदेश में रहती हैं। उनके भारत पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिवार और परिचितों के लिए यह कठिन समय है। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद कानून, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में शोक का माहौल है।
कनक तिवारी का सार्वजनिक जीवन केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं था। वे संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक सरोकारों और गांधीवादी विचारधारा पर अपनी स्पष्ट राय रखने वाले व्यक्तित्व थे। उनकी लेखनी और विचारों के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श को दिशा मिलती रही। पूर्व महाधिवक्ता के रूप में उनकी कानूनी पहचान और लेखक-विचारक के रूप में उनका योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके निधन से छत्तीसगढ़ के कानूनी, साहित्यिक और सामाजिक जगत में एक बड़ी रिक्तता पैदा हुई है।
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