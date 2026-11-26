कनक तिवारी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। करीब एक महीने पहले से ही उनके परिचितों और प्रशंसकों को उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी थी। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले कनक तिवारी की ओर से नियमित पोस्ट नहीं आने पर लोग उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले 5 सितंबर को उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया था कि वे पांचवीं बार ICU में भर्ती हुए हैं। इस जानकारी के बाद उनके परिचितों और शुभचिंतकों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने 19 सितंबर को एक और फेसबुक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने भिलाई के पद्मनाभपुर स्थित अपने मोहल्ले में गणेश उत्सव के अवसर पर सार्वजनिक रूप से किए गए अभिनंदन का जिक्र किया था।