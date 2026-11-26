रात में एक महिला की डिलीवरी ऑपरेशन से कराई गई। बाद में महिला की हालत बिगड़ने लगी। तब अस्पताल में एक भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थीं। बताया जा रहा है कि स्टाफ की सूचना के बावजदू डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। इससे महिला की मौत हो गई। बुधवार को स्वास्थ्य संचालनालय की टीम ने डॉ. निर्मला यादव के नेतृत्व में मामले की जांच की। ये बात भी सामने आई है कि अस्पताल में कई वीआईपी गायनेकोलॉजिस्ट पदस्थ हैं, जो इमरजेंसी में कभी ड्यूटी नहीं करती। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. संजय तिवारी ने कहा कि वे हाईकोर्ट के काम से बिलासपुर में हैं, इसलिए मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे।